Coldirodi, Futura Sanremo regala uova di Pasqua e colombe ai bambini dell’Istituto Padre Semeria

Sanremo. Nel primo pomeriggio odierno, Leonardo Mazza, segretario provinciale Futura, e Franco Benedetti, segretario circolo Futura Sanremo, si sono recati presso l’Istituto religioso Padre Semeria di Coldirodi per far visita agli 11 bambini attualmente ospitati nella struttura che, per differenti motivi, hanno subito l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla propria famiglia di origine.

I due esponenti di Futura hanno consegnato a ciascun ospite un “uovo pasquale”. «Un piccolo gesto per rimarcare il quotidiano impegno promosso da parte di tutti i militanti del nostro movimento – commenta Leonardo Mazza- perché regalare un sorriso ad un bambino è facile».

Conclude Franco Benedetti: «In questa situazione di estrema difficoltà sanitaria e sociale vogliamo augurare una serena Pasqua a tutti i cittadini di Sanremo, ricordando che solo la nostra tenacia ci aiuterà a ritrovarci insieme più uniti di prima. Auguri».