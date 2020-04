Code interminabili ai valichi, Lega: «Di Maio intervenga a tutela dei frontalieri e metta fine a disagi»

Ventimiglia. «Il governo garantisca maggiori tutele ai frontalieri. Ogni mattina i lavoratori lombardi, piemontesi e liguri che lavorano oltre confine sono costretti ad affrontare un calvario inaccettabile e non più sostenibile. Code interminabili di almeno 3 km causate dai valichi chiusi, contingentati o aperti solo parzialmente in seguito alle misure adottate per l’emergenza Coronavirus. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Di Maio per chiedere maggiore attenzione e tutela per chi tutti i giorni si alza all’alba e va a lavorare oltre confine.

E’ giusto e doveroso che il ministro degli esteri affronti una situazione critica non solo per i lavoratori comaschi, varesini e valtellinesi, ma anche per i liguri che, quotidianamente, si spostano dalla provincia di Imperia verso Francia e principato di Monaco. L’attuale maggioranza ha completamente dimenticato i frontalieri dal punto di vista della tutela lavorativa, ci auguriamo che il ministro degli esteri intervenga almeno per snellire le procedure di identificazione e agevolare gli spostamenti quotidiani dei frontalieri, garantendo loro il diritto alla mobilità in sicurezza e senza ulteriori disagi».

Così scrivono in una nota i deputati della Lega Nicola Molteni, Alessandra Locatelli, Eugenio Zoffili e Flavio Di Muro firmatari dell’interrogazione.