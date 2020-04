CNA in lutto per la scomparsa di Umberto Lanzi, titolare di uno storico stabilimento balneare a Sanremo

Sanremo. La CNA della provincia di Imperia in lutto per la scomparsa di Umberto Lanzi, dagli amici chiamato “Il Duca”, titolare con i figli Roberto e Sandro dei Bagni La Bussola di Sanremo.

«Lunga e di successo la sua carriera lavorativa: Umberto Lanzi era una persona vivace e capace di fare gruppo, con la battuta sempre pronta, apprezzato e benvoluto da tutti gli imprenditori e da tutti i colleghi. Ogni estate nel suo stabilimento, anche per una chiacchierata con i tanti clienti, che ricordano sempre la sua gentilezza ed eleganza.

Da anni in prima linea per la difesa dei diritti del comparto balneare, di cui era fervente sostenitore, per far valere le ragioni di una categoria unita e impegnata a difendere non solo il proprio futuro, ma anche quello di una economia che produce ricchezza e occupazione per il territorio.

Tutta la CNA, la presidenza, la dirigenza ed i colleghi del comparto balneare, assieme a tutti coloro che hanno lavorato nel passato con Umberto, partecipano al dolore della famiglia e si uniscono al profondo cordoglio per la sua scomparsa. Umberto, ci mancherai tantissimo» – fanno sapere da CNA.