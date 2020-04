CNA Imperia, 110 aziende collegate in diretta con il responsabile nazionale Agroalimentare Gabriele Rotini

Sanremo. Raggiunte le 110 aziende collegate ieri ad #AndareOltre, il progetto realizzato da CNA Imperia e lo Studio Aschei e Associati, un appuntamento ormai di successo decretato dai numeri di partecipazione in continua crescita. L’incontro di ieri 16 aprile dedicato solo al comparto agroalimentare ha segnato la partecipazione di operatori del settore ristorazione, aziende produttrici di eccellenza e attività di trasformazione cibo e bevande ed è stato caratterizzato dalla presenza di numerosi esperti del settore, attivamente sollecitato dalle aziende partecipanti.

Importante la testimonianza introduttiva di Gianni Berrino, assessore regionale con delega alla Promozione turistica, Marketing territoriale e lavoro, che ha voluto fornire importanti aggiornamenti in diretta sull’operatività della Giunta Regionale in tema di turismo. Ha parlato delle nuove misure a sostegno del lavoro nel settore turistico, valido anche per imprese di somministrazione: una scommessa sul futuro della nostra Regione partendo dalle possibilità occupazionali della nostra terra. In contatto costante con il Ministero, ha evidenziato le esigenze specifiche liguri: da Regione Liguria una richiesta, accolta da tutte le altre Regioni, per l’istituzione di un fondo europeo finalizzato alla promozione del territorio e per le imprese che operano nella filiera turistica. Ha infine anticipato la creazione di una cabina di regia per la programmazione della riapertura, coerente con le linee guida del Governo, ma che permetta di sostenere anche linee proprie, tenendo in considerazione le differenze specifiche del nostro territorio. Obiettivo primario: centrare e contemperare le esigenze della clientela, dei lavoratori e degli operatori del settore.

Entrati nel merito tecnico dell’incontro, il relatore principale Gabriele Rotini, responsabile nazionale del comparto agroalimentare di CNA, ha ricevuto moltissime domande sul problema apertura e comportamenti da tenere per il settore somministrazione, cui ha dato risposte precise per circa la normazione attuale e contribuito a portare un messaggio di speranza sul fatto la programmazione operi nell’ottica della tutela della salute di tutti, ma sempre tenendo conto dell’esigenza di non aggravare ulteriormente la situazione già di per se’ gravissima delle imprese. È intervenuta anche la Presidente territoriale CNA Savona e membro di Presidenza nazionale Paola Freccero, che ha puntualizzato, “Ci aspettiamo dal Governo indicazioni precise, e soprattutto di buonsenso ed auspichiamo ad una vicinanza reale alle aziende, che simboleggiano l’eccellenza italiana, contando numeri sbalorditivi nell’export, ma soprattutto rappresentando un peso importantissimo nelle economie locali.”

Tra un intervento e l’altro, sapiente moderatore il segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano, regista di tutti gli incontri, che ha lasciato la parola a Luca Aschei, sociologo con pluriennale esperienza nell’affiancamento imprenditoriale, che si domanda scherzosamente come mai marito e moglie possano dormire insieme, ma al ristorante si ipotizza dovranno stare ad un metro di distanza. “Tante le incongruenze da risolvere ed un obiettivo: andare oltre, cioè non lasciarsi ne’ influenzare ne’ intimorire da soluzioni assurde, come quelle che purtroppo stanno viaggiando su vari mezzi di comunicazione, scafandri o strutture in plexiglass, dispositivi costosi che ad oggi non trovano alcuna previsione normativa.”

E prosegue Aschei, “Gli imprenditori saprebbero bene che fare. Dobbiamo sforzarci tutti perché ritorni come prima, magari con pensieri migliori, un’attenzione migliore alle nostre aziende e alla nostra vita ed alla nostra società: tornerà tutto uguale e meglio di prima. Così desideriamo fortemente.” E incalza Paola Freccero, “Bisogna rinforzare l’atteggiamento degli imprenditori verso il credito e le banche, sostenendo quanto le aziende debbano essere aiutate e gli imprenditori rispettati perché questa è una chiusura di Stato, non dipendente dalle volontà di chi fa economia tutti i giorni con i propri sforzi e con gli sforzi dei propri dipendenti.” Interventi di Claudio Porchia, noto giornalista enogastronomico e Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e di Olmo Romeo, referente CNA territoriale di Turismo e Commercio, che rilancia il concetto di andare oltre e avere un pensiero positivo per quanto possibile, lanciando alle Istituzioni una richiesta di impegno verso una attenzione corretta nei confronti di un settore trainante per il Paese.

“La penalizzazione eccessiva porterebbe ad un male maggiore di quello attuale”, continua poi Aschei augurandosi che questi arresti domiciliari terminino presto in tutta sicurezza per le persone e per l’economia.

Ed #AndareOltre prosegue MARTEDI’ 21 APRILE alle ORE 18, in compagnia di Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio e CNA Balneari, che affronterà temi di grande dibattito in questi giorni:

• Lo scenario attuale della filiera del turismo sotto gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19

• Lo scenario futuro, le azioni e le misure di CNA per il turismo

• Il turismo balneare alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le istanze CNA per la ripartenza del settore.

Interverrà Marco Scajola, Assessore Regione Liguria al Demanio e Urbanistica e Coordinatore del Tavolo interregionale sul Demanio.

Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.