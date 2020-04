CNA Fita: Impiegare taxi, Ncc ed autobus privati per il trasporto pubblico

Imperia. CNA Fita, l’Unione che riunisce le imprese di autotrasporto, muove a gran voce una proposta: impiegare taxi, Ncc ed autobus da noleggio per integrare l’offerta di trasporto pubblico fino al ritorno alla normalità.

“Le micro e piccole imprese del settore trasporto persone possono offrire un prezioso contributo alle esigenze di mobilità nella fase di riapertura delle attività.”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, “Il settore privato può mettere a disposizione un parco veicoli notevole: si parla a livello nazionale di circa 70mila unità tra taxi e Ncc (oltre 40mila auto) e autobus noleggio (quasi 30mila mezzi) per rispondere alle esigenze di mobilità collettiva.

Dopo le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale, nr 14/2020 del 31 marzo e 15/2020 del 1 aprile, che hanno permesso, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 25/2007, lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità anche ai conducenti taxi e noleggio con conducente, iniziativa dapprima promossa dagli operatori della categoria taxi di Imperia e coordinata dalla CNA Imperia, fortemente caldeggiata dall’Assessore Regionale Berrino con delega ai Trasporti per rispondere alle numerose necessità di mobilità ed approvvigionamento dei cittadini, ancora una volta il trasporto di persone può diventare di grande supporto alla collettività.

“I protocolli di sicurezza e, in particolare, il distanziamento non consentono al servizio pubblico di soddisfare in modo adeguato la domanda di trasporto.”, continua Vazzano. “La proposta di CNA FITA consente di raggiungere un duplice obiettivo: potenziare l’offerta di mobilità pubblica e dare risposte alla drammatica crisi che sta vivendo il settore del trasporto persone che a causa degli effetti del contagio accusa il 90% delle attività ferme. Destinare risorse aggiuntive al fondo del trasporto pubblico (circa 1,4 miliardi di euro) e coinvolgere il settore privato nella inevitabile riorganizzazione della mobilità collettiva rappresenta pertanto una risposta alle criticità del trasporto e uno strumento di sostegno a migliaia di imprese.”

“È necessario ricercare – conclude Vazzano – con il sostegno delle istituzioni, nuove risposte a nuovi bisogni provocati dall’emergenza sanitaria. Oltre agli interventi urgenti di sostegno alle imprese è fondamentale stanziare risorse per sviluppare nuovi servizi di mobilità collettiva come, ad esempio, l’erogazione di “voucher-mobilità” per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea, o come l’impiego dei veicoli privati nel supporto dei servizi socio-sanitari, anch’essi obbligati ad affrontare la riorganizzazione strutturale dei mezzi e delle capacità che si ridurranno “.

Come già anticipato nei giorni scorsi, in applicazione dei protocolli di prevenzione del contagio da Coronavirus, gli operatori del servizio taxi del Comune di Imperia, oltre ad assicurare la mobilità sicura dei propri mezzi attraverso l’utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione quali le mascherine e guanti, avevano messo in azione anche un sistema di sanificazione auto assolutamente innovativo, una soluzione che attraverso un generatore di ozono ecologico è in grado di trattare in pochi minuti l’abitacolo.

Un esempio di attenzione alle esigenze dei cittadini, molto apprezzato dai fruitori, ma anche un aiuto concreto alle prospettive degli operatori del settore trasporto persone: i mercati di riferimento, quello turistico, congressuale e scolastico, infatti, necessiteranno di molto tempo prima di tornare alla normalità e occorrono nuove idee per sostenere un comparto spesso trascurato.