Cipressa, raccolta sangue della Fidas in piazza della Chiesa

Cipressa. Questa domenica raccolta di sangue straordinaria della Fidas. L’associazione di volontariato invita tutti, in questo momento cosi particolare che stiamo attraversando, a valutare di donare il sangue. un semplice gesto che ognuno di noi può fare per sollevare chi in questo momento soffre e sta peggio di chi deve ritirarsi in quarantena.

Questa domenica, per la precisione, potete farlo prenotando la donazione a Cipressa dove saranno presenti le autoemoteche Fidas per organizzare una raccolta di sangue dalle ore 7.30 alle ore 12.00 in piazza della chiesa. Telefono 0183/296395.

quando pensiamo e parliamo di donare, di solito pensiamo al denaro, o al tempo, più raramente pensiamo qualcosa che riguarda il nostro corpo. Nella nostra provincia circa 10.000 persone donano il loro sangue con Fidas, un gesto che salva la vita e che potrebbe decidere di fare chiunque, per tanti motivi, perché il bisogno di sangue è in costante aumento sia per l’invecchiamento della popolazione sia per gli innegabili passi avanti fatti dalla scienza in campo medico. il sangue risulta indispensabile per moltissime terapie e nelle situazioni di emergenza.

Nei restanti giorni della settimana i centri di raccolta sangue aperti tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 12 sono quelli di: Imperia, via Don Abbo 12 tel. 0183296395, Sanremo via Manzoni, tel. 0184576385 e Ventimiglia, via Brigate Partigiane 2/d, tel. 0184235279.