“Chiuso per Pasqua… ma ci vediamo presto!”, la Regione Liguria si blinda per fermare i turisti

Imperia. “Chiuso per Pasqua… ma ci vediamo presto!”, con uno slogan il governatore Giovanni Toti ha anticipato questa sera, durante la conferenza stampa prevista per fare il punto sull’emergenza coronavirus, un piano straordinario di controlli messo in piedi, sotto il coordinamento delle Prefetture, per “blindare” la Regione dal possibile arrivo di turisti per il weekend di Pasqua e Pasquetta.

Sfruttando anche un grafica con le immagini delle bellezze della Liguria e una stilizzazione della regione al centro, colorata di arancione, il governatore ha richiamato tutti al senso di responsabilità, ora più che mai, visto che giunti al picco dei casi, i dati giornalieri mostrano quel che appare essere l’inizio di una discesa della curva dei contagi.