Cervo, Walter Barberis ospite di Grandi Autori a casa tua

Cervo. Ultimo ospite del primo ciclo di incontri di Grandi Autori a casa tua sarà Walter Barberis – docente di storia all’Università di Torino e Presidente della prestigiosa casa editrice Einaudi. Presenterà Storia senza perdono, Einaudi Editore, un libro in cui si parla del ruolo dei testimoni a proposito della Shoah: un richiamo, attraverso esperienze personali e l’orrore patito, a un momento storico che si è cercato di dimenticare, per guardare avanti, con la fretta di uscire da una contingenza dolorosa e la voglia di esserne immuni; in questo senso si coglie l’affinità con la situazione attuale. Ma il contagio più pericoloso è quello di virus che nascono in noi: primo fra tutti proprio il razzismo.

La linea di riflessione parte già da altri suoi lavori precedenti, basti solo Il bisogno di patria: l’idea di base è la consapevolezza che nella storia italiana esistono carenze strutturali che non ci permettono di guardare in faccia onestamente la realtà e di rimboccarci le maniche per migliorarla. Ma questo è solo un assaggio del pensiero di Barberis.

«La memoria è sottoposta a processi fisiologici di degradazione, si corrompe, la memoria si perde. Per fortuna è bilanciata da meccanismi che portano alla dimenticanza, in modo da non farci affliggere dalla memoria dei mali che ci hanno attraversato la vita. La memoria è soggettiva, non è equivalente della storia, appartiene a ciascuno di noi e non si può sottoporre a trasfusione: possiamo proporla, ma non donarla. Dobbiamo lavorarci su e tentare di approfittarne per il bene comune, ma essa si perde. E’ utile, ma, come una chimica, molto instabile».

Si può ascoltare online sulla pagina FB su https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/ e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti.

Walter Barberis è uno storico italiano, docente universitario e editore. Dal 2014 è presidente della Giulio Einaudi Editore. Laureatosi a Torino con Corrado Vivanti, ha proseguito la sua formazione conseguendo il Diplôme d’Études Approfondies (D. E. A.) in Histoire et civilisation sotto la direzione di Jacques Le Goff presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (E. H. E. S. S.) di Parigi. Qui ha successivamente conseguito il dottorato sotto la direzione di Ruggiero Romano e Maurice Aymard. Professore ordinario di Storia moderna, è titolare della cattedra di Metodologia della ricerca storica presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.

Grande successo di visualizzazioni per questo primo ciclo di Grandi Autori a casa tua, una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice

Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!”.

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di Covid-19.

La letteratura continua a vivere. #iorestoacasa