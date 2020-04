Cervo, Melania Mazzucco ospite alla rassegna letteraria sul web “Grandi Autori a casa tua”

Cervo. Melania Mazzucco ospite a “Grandi Autori a casa tua”. Il premio Strega 2003 presenta L’architettrice, Editore Einaudi: un romanzo storico che ci racconta la sua grande passione per l’Arte e i suoi interpreti, «il libro di una vita, quello in cui ho ritrovato la fonte di tutti gli altri libri che ho scritto».

L’architettrice delinea una affascinante figura femminile, Plautilla, una donna che vive nella Roma del Seicento, un

contesto ostile in cui lei ha poca possibilità di realizzare se stessa e la propria personalità, ma dove, grazie alla sua profonda intelligenza, riesce a muoversi, a ritagliarsi le occasioni migliori e a entrare in contatto con l’élite del potere; una donna che costruirà qualcosa di eterno, un’opera in cui lei vivrà oltre la morte e in cui potrà essere sempre ritrovata.

«Ecco cosa mi insegna Plautilla: le cose impossibili accadono, però bisogna avere tanta forza e tanta, tanta grinta».

«Mentre racconta fasti, intrighi, violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo insieme bigotto e libertino, ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima a non far parlare di sé e a celare audacia e sogni per poter realizzare l’impresa in grado di riscattare una vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, progettata ed eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice della storia moderna».

e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti.

Melania Mazzucco è autrice di Il bacio della Medusa (1996), La camera di Baltus (1998), Lei così amata (2000, Super ET 2012), sulla scrittrice Annemarie Schwarzenbach, Vita (2003, Premio Strega, Super ET 2014), Un giorno perfetto (2005, Super ET 2017), da cui Ferzan Ozpetek trae l’omonimo film. Al pittore veneziano Tintoretto dedica il romanzo La lunga attesa dell’angelo (2008, Premio Bagutta), la monumentale biografia Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana (2009, Premio Comisso) e il docufilm Tintoretto. Un ribelle a Venezia (2019), da lei ideato e scritto per Sky Arte, distribuito in tutto il mondo. Nel gennaio 2011 riceve il Premio letterario Viareggio – Tobino come Autore dell’Anno.

Per Einaudi ha inoltre pubblicato: Limbo (2012, Premio Bottari Lattes Grinzane, Premio Elsa Morante, Premio Giacomo Matteotti); Il bassotto e la Regina (2012, Premio Frignano Ragazzi 2013); Sei come sei (2013); Il museo del

mondo (2014), in cui racconta 52 capolavori dell’arte; Io sono con te (2016, Libro dell’anno di Fahrenheit, Radio 3). Ha scritto per il cinema, il teatro e la radio e collabora con «la Repubblica». I suoi romanzi sono tradotti in 27 Paesi.

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!».

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell’Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.

I cinque Comuni, con gli assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di Covid-19.

Le interviste saranno pubblicate due volte alla settimana (sabato e mercoledì) sulla nuova pagina Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/, sul canale youtube e sulle pagine Facebook dei Comuni coinvolti.

CALENDARIO:

Domenica 29 marzo: Carlo Lucarelli

Mercoledì 1 aprile: Ferruccio de Bortoli

Sabato 4 aprile: Cristina dell’Acqua

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano

Sabato 25 aprile: Walter Barberis

Mercoledì 29 aprile: Dacia Maraini

La letteratura continua a vivere.