Cervo, investe agente della polizia locale e fugge: carabinieri a caccia del pirata

Cervo. Ha falciato un agente della polizia locale ed è fuggito, lasciando il vigile a terra ferito, per non rispettare l’alt che gli era stato imposto. E’ successo intorno alle 22,30 di ieri, sull’Aurelia, nei pressi dell’ufficio postale di Cervo, dove una pattuglia dei vigili era impegnata in un posto di controllo. Quando il centauro, in sella a una Kawasaki, si è trovato davanti la paletta dell’agente, ha piegato il polso e accelerato, investendo il giovane poliziotto. L’agente 24enne, soccorso dal collega, è stato trasportato in ospedale: ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Il motociclista invece si è dileguato. Di lui si sa solo che aveva indosso un casco integrale e abiti scuri. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Imperia al comando del tenente colonnello Pierluigi Giglio. I militari dell’Arma indagano a 360 gradi per risalire all’identità del pirata della strada, che proveniva da Andora e viaggiava verso il centro di Cervo.

L’uomo dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a non aver rispettato il posto di controllo.