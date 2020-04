Cervo, Gianrico Carofiglio ospite alla rassegna letteraria sul web “Grandi Autori a casa tua”

Cervo. Gianrico Carofiglio ospite a “Grandi Autori a casa tua”. Il candidato Premio Strega 2020 presenterà La misura del tempo, Editore Einaudi: un libro sulla memoria, una riflessione sul suo carattere frammentario e su quanto essa condizioni il “come” siamo oggi.

Una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario – distillato purissimo della vicenda umana – e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma. E aggiungiamo un’altra sua riflessione: «In questo libro i lettori trovano ciò che sono pronti a trovare». Secondo un principio del pensiero orientale – una delle sue passioni – «quando l’allievo è pronto, il maestro appare». «Il bello dei libri è proprio questo: sono entità in cui ci rispecchiamo e in cui troviamo un pezzetto di noi stessi».

Ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo.

«Tutto quello di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa. Riprendo le parole di Roosevelt per sottolineare come la paura sia un’emozione fondamentale, che ci permette di affrontare il pericolo. Quando però la paura prende campo, essa stessa diventa il problema, non più sintomo ma, ripeto, il problema. Dobbiamo avere paura della paura che dilaga e dobbiamo essere capaci di maneggiare, invece, la paura “sana”, che è uno strumento per guarire e, soprattutto, per cambiare».

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!».

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia

du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell’Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19.

Si può ascoltare online sulla pagina FB https://www.facebook.com/pages/category/Literary-

Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/ e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti.

Il calendario:

Domenica 29 marzo: Carlo Lucarelli

Mercoledì 1 aprile: Ferruccio de Bortoli

Sabato 4 aprile: Cristina dell’Acqua

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano

Sabato 25 aprile: Walter Barberis

Mercoledì 29 aprile: Dacia Maraini

La letteratura continua a vivere. #iorestoacasa