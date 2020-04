Camporosso, si allontana da casa per andare dalla fidanzata ma è sorvegliato Covid-19: multato

Camporosso. Un giovane di Camporosso, sorvegliato attivo per possibile contagio da Covid-19, si è allontanato dalla propria abitazione per andare dalla fidanza e convivente, che lo aveva lasciato, tornando dai suoi genitori, dopo un diverbio. Il ragazzo, poco più che ventenne, è stato multato dai carabinieri per la violazione del decreto Conte.

Il giovane, finito in quarantena per aver soccorso, nei giorni scorsi, un anziano che si era sentito male in strada e poi è risultato positivo al coronavirus, non è stato denunciato penalmente in quanto non è risultato positivo al tampone.