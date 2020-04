Camporosso, riapre da martedì il cimitero comunale. Il Comune dona mascherine a bimbi e ragazzi

Camporosso. A partire da domani, martedì 28 aprile, sarà riaperto il cimitero comunale di Camporosso. A dirlo è il sindaco Davide Gibelli, che sta per firmare un’ordinanza per la riapertura del camposanto.

Vista l’apertura del governatore ligure Giovanni Toti che a partire da oggi ha dato il via libera per le passeggiate con i propri figli, l’amministrazione comunale ha deciso di donare mascherine anche a bimbi e ragazzi, dai 3 ai 17 anni di età. I presidi verranno distribuiti mercoledì mattina, dalle 9 alle 11, presso la sede comunale in piazza Garibaldi, e dalle 11 alle 13 all’interno dei giardini pubblici di piazza D’Armi a Camporosso Mare. «Al momento, a parte l’apertura di mercoledì, i giardini pubblici resteranno chiusi», specifica Gibelli.