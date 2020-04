Camporosso, non si ferma all’alt. Inseguito dai carabinieri, guidava ubriaco e senza casco

Camporosso. Non ha rispettato l’alt impostogli dai carabinieri sulla provinciale 64, in centro a Camporosso, ma è stato fermato poco dopo dai militari: protagonista dell’accaduto è un trentenne moldavo, abitante a Camporosso, che stava viaggiando in sella alla propria moto senza indossare il casco. I militari lo hanno raggiunto e portato in caserma, per poi denunciarlo per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale,

L’uomo è stato anche sanzionato per violazione delle misure per arginare la diffusione del Covid-19.