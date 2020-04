Camporosso, laurea ai tempi del Covid-19: discussione online per la dottoressa Daniela Berlingò

Camporosso. Con una tesi dal titolo “Pedagogia e medicina: la narrazione può favorire il percorso di guarigione? Dalla medicina narrativa ad un’ipotesi progettuale nei reparti oncologici” ha completato il suo percorso magistrale in Scienze Pedagogiche, presso l’università Bicocca di Milano, Daniela Berlingò. «E’ stata un’esperienza emozionante», racconta la dottoressa, che viste le prescrizioni dovute all’emergenza coronavirus ha dovuto discutere la propria tesi di laurea in collegamento telematico con la commissione dalla quale ha ricevuto anche i complimenti per la chiarezza dell’esposizione e per le tesi proposte.

«Ai tempi del Covid-19 è quanto mai attuale una tesi che propone un incontro tra le pedagogia e la medicina – dichiara soddisfatta Daniela Berlingò -. Un incontro che permetta di trarre dalla sofferenza una storia che migliori non solo il paziente, ma l’intero sistema sociale e culturale di riferimento».

«Un grazie speciale – conclude – a tutti coloro che anche se virtualmente mi sono stati vicino in questo momento di grande gioia».