Camporosso, anziano si sente male per strada: soccorso, è positivo al coronavirus

Camporosso. Si è sentito male per strada, e quando è stato soccorso e accompagnato in ospedale, è risultato positivo al coronavirus. Un anziano residente nel centro storico di Camporosso si trova ora ricoverato al Borea di Sanremo, dove tra l’altro, come si apprende, era stato già ricoverato nei giorni precedenti per problemi respiratori.

Una volta dimesso, invece di restare a casa, l0anziano è uscito e ora il Comune sta cercando di risalire alle persone che possano aver avuto contatti con lui. In primis, quelli che lo hanno soccorso venerdì a seguito del malore.