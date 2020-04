Buoni spesa, l’appello di Confesercenti di Imperia ai sindaci della provincia: «Non vengano escluse le piccole botteghe»

Imperia. La Confesercenti provinciale di Imperia rivolge l’appello a tutti i sindaci della provincia affinché relativamente al tema dei buoni spesa destinate alle famiglie bisognose, non vengano escluse la rete delle piccole botteghe di vicinato, come luoghi dove poterli spendere.

«C’è bisogno – spiega il segretario di Confesercenti Sergio Scibilia - che le nostre botteghe aperte non siano escluse in merito alla questione dei buoni spesa. Confesercenti, rivolge quindi un appello a tutti i sindaci del territorio per evitare accordi esclusivi con la grande distribuzione».

«Oggi più di sempre le botteghe hanno una funzione essenziale – aggiunge Ino Bonello, presidente provinciale –

Chiediamo quindi che i voucher del Governo possano essere utilizzati per fare la spesa anche nelle nostre botteghe e nei nostri mercati. Anche nel caso in cui l’acquisto delle merci sia affidato alle associazioni di volontariato è giusto prevedere che per la realizzazione dei pacchi possa esserci un rifornimento nei negozi di vicinato».

«Le strutture di piccole dimensioni – conclude Scibilia di Confesercenti – stanno facendo un lavoro eccezionale nei comuni dove le famiglie non possono spostarsi ed è quindi importante che non siano dimenticate».