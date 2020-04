Buona Pasqua dalla Sanremese Calcio: «Con la speranza di poter tornare presto ad abbracciarci al Comunale»

Sanremo. In un momento così delicato per la nostra nazione, la Sanremese Calcio si augura che la Santa Pasqua possa portare in tutte le case dei tifosi biancoazzurri un messaggio di pace e di serenità.

«Con la speranza di poter tornare a vederci e ad abbracciarci presto nel nostro vecchio e caro Stadio Comunale» – affermano la società, lo staff tecnico e i calciatori della Sanremese Calcio.