Vinicio Borsi, consulente alberghiero: «Grazie all’ospitalità responsabile il turismo in Riviera si salverà»

Imperia. Il consulente alberghiero, esperto di politica turistica Vinicio Borsi ospite in videoconferenza spiega in che modo la ricettività delle strutture della Riviera potrà salvarsi dallo tsunami Coronavirus. Borsi traccia un percorso che parte dalla sicurezza: il cliente dovrà sentirsi al sicuro quando prenoterà in un albergo e per questo sarà fondamentale la comunicazione.

Certo molte abitudini dovranno cambiare a cominciare dai camerieri con quanti e mascherina, fino al buffet per le colazioni che ovviamente, dato che crea vicinanza ai cibi e potenziali assembramenti dovrà essere sostituito dal servizio in camera o in sala.

Si dovrà puntare, infine, giocoforza, su un ritorno al cliente italiano, dimenticandoci per un po’ dello straniero.