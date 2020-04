Borgomaro, Martino presidente della casa di riposo: «Fate presto, 25 ospiti rischiano il trasferimento»

Borgomaro. Gian Piero Martino, presidente della casa di riposo “Orengo – De Mora” intervistato via skype lancia l’allarme: «Fate presto a inviarci personale di rinforzo, altrimenti siamo costretti a trasferire 25 degenti in altre strutture».

Da ieri nella Rsa del centro della valle Impero sono in attesa del personale sanitario ausiliario promesso dalla Protezione civile. Dovrebbe trattarsi di infermieri dell’esercito. Infatti diversi operatori sono rimasti a casa in malattia, «uno solo positivo» precisa Martino, ma molti sono affaticati e non se la sono sentita di proseguire. «Anche il direttore Luca Volpe è a casa con la febbre, speriamo sia solo stress», annuncia lo stesso presidente.

«Sono 6 le persone decedute nella struttura dall’inizio della crisi, ci sono degenti con la febbre, sono iniziati i test sierologici ma è una battaglia continua», conclude Gian Piero Martino.