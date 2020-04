Borgomaro, caso di riposo Orengo-De Mora: addio a Romano Sciandra

Imperia. Il figlio Stefano, giornalista e alpinista, aveva denunciato con una lettera aperta la situazione di estrema gravità con pazienti e personale positivi malati che si stava vivendo nella casa di riposo Orengo-Demora di Borgomaro in cui era ricoverato il padre Romano di 91 anni. Ieri sera l’anziano ospite, purtroppo, si è spento.

Romano Sciandra aveva lavorato all’Asl come ispettore alimentare. Grande appassionato di sport aveva affiancato il figlio Stefano nella sua attività giornalistica in particolare aiutandolo a raccogliere centinaia e centinaia di risultati dei settori giovanili in tempi in cui i cellulari non erano ancora diffusi.

Al collega Stefano e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione di Riviera 24.