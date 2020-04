Bordighera, una famiglia dona 1.000 mascherine alla città: i ringraziamenti del sindaco Ingenito

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito desidera esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la propria gratitudine alla famiglia bordigotta che ha donato alla città di Bordighera 1.000 mascherine.

La consegna è avvenuta questa mattina nelle mani del vice sindaco Mauro Bozzarelli, presso Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare.

«Il mio grazie più sentito per questo gesto così generoso, che esprime spirito di solidarietà e senso di comunità – dichiara Vittorio Ingenito - Le mascherine saranno fornite in dotazione alla Polizia Locale e alla Protezione Civile della nostra città, che quotidianamente si spendono per affrontare questa emergenza, e saranno distribuite alle persone in difficoltà che riceveranno il pacco alimentare».