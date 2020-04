Bordighera. Una “centrale” di produzione dell’energia funzionante grazie a pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto della palestra Conrieri; lavori all’ex chiesa Anglicana, marciapiedi, ringhiere e molo a difesa della rotonda di Sant’Ampelio. Sono gli interventi finanziati dall’amministrazione comunale grazie alla variazione di Bilancio, che in totale supera i 4milioni di euro, approvata nel consiglio comunale scorso.

Se gran parte dei soldi serviranno per ripristinare il muro di via Gioberti e la strada comunale Goffin, dove si è verificato un importante dissesto idrogeologico, non mancano fondi destinati ad altri progetti. Eccone alcuni:

Scuole. In particolare sono stati stanziati 90mila euro per ricoprire il tetto della palestra Conrieri, utilizzata dagli alunni delle scuole Ruffini e De Amicis, con pannelli fotovoltaici. «Questo consentirà di fare economia, limitando la spesa per i consumi energetici del plesso scolastico – spiega il sindaco Vittorio Ingenito -. Siamo in attesa del progetto esecutivo. Continuano di installare i pannelli nel periodo estivo».

Illuminazione. Altri 70mila euro sono stati messi a bilancio per sostituire con luci a Led le lampadine presenti in città. Una completa sostituzione delle luci è già avvenuta all’interno del Palazzetto dello Sport. I 70mila euro si aggiungono alle somme già stanziate nel 2019 per creare un progetto di illuminotecnica dedicato al centro storico di Bordighera.

Sant’Ampelio. Per proteggere la rotonda e le spiagge dai marosi è necessario ripristinare la scogliera di Sant’Ampelio seriamente danneggiata dalle mareggiate di fine 2019. Per questo il consiglio comunale ha approvato lo stanziamento di circa 40mila euro destinati a creare il molo. «La regione ci ha già dato il suo nullaosta – dichiara il sindaco - Attendiamo l’ok della Provincia per poter partire con i lavori. Vorremmo completare il “pennello” entro il 15 di giugno».

Chiesa Anglicana. 200mila euro verranno spesi per la manutenzione straordinaria del centro culturale ex chiesa anglicana. L’intervento, su progetto dell’architetto Micol Maiga, riguarderà prevalentemente la messa in sicurezza del campanile. Si attende ora l’affidamento dei lavori, che dovrebbe avvenire a breve. E’ infatti volontà dell’amministrazione, specifica Ingenito, «dare modo alle aziende di poter lavorare, creando opportunità lavorative».

Marciapiedi e ringhiere. Dopo gli interventi già attuati sul territorio comunale, stanno per essere rifatti il marciapiede, lato mare, compreso nel tratto di Aurelia tra via Serena e il confine di Vallecrosia. In programma anche il completamento di via Aldo Moro. 50mila euro sono invece stati stanziati per sostituire le ringhiere che dal ristorante “La Reserve” arrivano fino al porto.

«Tengo particolarmente a ringraziare le opposizioni – conclude il sindaco – Perché hanno compreso lo stato di necessità, non solo manifestando vicinanza a me e alla giunta fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ma anche esprimendo voto favorevole (o se non altro astenendosi) alla variazione di Bilancio».