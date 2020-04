Bordighera. «Con l’auspicio che la Regione si coordini al più presto con le Prefetture per predisporre un capillare pattugliamento dei caselli autostradali e delle strade statali che collegano la Liguria col Piemonte, il comando della polizia locale di Bordighera ha iniziato i controlli al casello di Bordighera per evitare che i proprietari di seconde case decidano di trascorrere le loro vacanze in città», ha dichiarato il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito.

«Ancora oggi è stato poi sanzionato un cittadino che si trovava sulla passeggiata mare. Le poche persone che non hanno ancora compreso la criticità di questo momento vengono colpite con una multa di 400 euro. Tolleranza zero per chi sfida i divieti.

Dopo la chiusura della passeggiata mare, del sentiero del Beodo, dell’area portuale, del belvedere del Carillon, lunedì verrà firmata un’ordinanza che prevede il divieto di accesso e stazionamento su tutte le spiagge cittadine e sulle aree in concessione agli stabilimenti balneari. Analogo divieto sarà esteso ai percorsi pedonali ed alle piste tagliafuoco in località Monte Nero dove la scorsa domenica ancora erano presenti alcuni motociclisti.

La stessa ordinanza inviterà tutti i cittadini che si devono recare per necessità negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, di indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente», ha concluso il primo cittadino.