Bordighera, sul sito del Comune disponibili moduli per erogazione di contributi alle attività commerciali

Bordighera. Sul sito istituzionale del Comune di Bordighera, all’indirizzo https://bordighera.gov.it/rete_civica/covid_19_misure_comunali_di_sostegno_economico_attivita_commerciali, sono disponibili i moduli da compilare ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dalle misure comunali di sostegno economico alle attività commerciali, disposte con la delibera n. 65 del 1° aprile 2020.

Le domande dovranno essere presentate secondo il seguente calendario.

Per il contributo TOSAP per le attività commerciali, entro il 30 giugno 2020.

Per il contributo legato al canone mercatale per gli operatori del mercato settimanale del giovedì, entro il 30 giugno 2020.

Per il contributo IMU per i proprietari di immobili C1 locati ad attività commerciali, entro il 15 maggio 2020.

I moduli, completi degli allegati indicati, dovranno essere consegnati all’Ufficio Tributi:

tramite e-mail (per TOSAP e IMU: tributi2@bordighera.it e per CANONI: tributi@bordighera.it);

tramite PEC (bordighera@legalmail.it);

tramite raccomandata A/R (Comune di Bordighera – Ufficio Tributi – Via XX Settembre n. 32, 18012 Bordighera);

a mano tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune. Per questo caso si precisa che, qualora il modulo di richiesta del contributo non sia personalmente consegnato dall’avente diritto ma da altro soggetto, quest’ultimo dovrà essere munito di delega e di copia di un documento di identità.