Bordighera. Una donna è rimasta ferita in modo piuttosto serio in un incidente avvenuto in via Degli Amici, nei pressi dell’ospedale Saint Charles a Bordighera.

Stando a una prima ricostruzione, la donna si trovava in sella a uno scooter e si stava immettendo in via Degli Amici da una traversa laterale. Nello stesso momento, però, stava transitando un’auto Opel Zafira, condotta da un uomo, che ha travolto lo scooter, semi-distrutto dall’impatto.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con l’auto medica insieme a un equipaggio di Ponente Emergenza, che ha trasportato la ferita al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera, visto che il pronto soccorso dell’ospedale Borea è esclusivamente dedicato ai pazienti Covid-19. La donna era cosciente ma confusa, nell’impatto ha riportato un trauma agli arti inferiori.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.