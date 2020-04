Bordighera, scomparsa di Giovanni Reforzo: il ricordo di Mara Lorenzi e Giuseppe Trucchi

Bordighera. «In questi giorni Bordighera sta affrontando molte notizie tristi, e corrono i ricordi sui fili del telefono. La morte improvvisa del dott. Reforzo ci ha molto addolorato, e in una lunga telefonata per parlare di lui abbiamo scoperto che ci accomunava un debito di gratitudine professionale nei suoi confronti. Entrambi avevamo frequentato il Reparto di Medicina dell’Ospedale Saint Charles da giovani “apprendisti medici”. Una durante i mesi estivi dopo il quarto anno di università e l’altro per il periodo di praticantato post-laurea prima dell’Esame di Stato» – affermano Mara Lorenzi e Giuseppe Trucchi.

«Ci aveva accolti la bella équipe arrivata da poco dall’Università di Genova e capeggiata dal professor Giacca. Si era aggiunto all’équipe il dottor Reforzo, che amava la cardiologia, e si prodigava ad applicare alla cura dei pazienti gli approcci d’avanguardia. A noi trasmise insegnamenti preziosi e quell’entusiasmo nel progresso della Medicina che era per lui parola d’ordine. Il dottor Reforzo si è sempre impegnato a spingere la frontiera un poco più in là, anche dai confini a volte limitanti delle strutture di provincia.

Lo salutiamo con affetto e gli diciamo grazie dell’insegnamento di allora, e del piacere di averlo avuto fino a ieri collega e amico simpaticissimo. Porgiamo ai suoi familiari le più sentite condoglianze» – dicono Mara Lorenzi e Giuseppe Trucchi.