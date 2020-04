Bordighera piange Rosalba Albanese, storica negoziante del Paese Alto

Bordighera. Si è spenta la scorsa notte all’ospedale di Imperia Rosalba Albanese, 85 anni. Molto conosciuta e benvoluta nella Città delle Palme, per anni aveva gestito insieme al marito, Mario Martini, una macelleria in via Dritta a Bordighera Alta.

Persona buona e gentile, ha dedicato la sua vita alla famiglia che adorava. Lascia il marito, due figlie, i generi e gli amati nipoti Francesca, Lorenzo, Federico e Martina.

Negli ultimi mesi della sua esistenza ha sofferto molto: «Una sofferenza che non meritava», ricordano i suoi cari.