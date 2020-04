Bordighera. Il peschereccio “Marina“, di proprietà di un pescatore professionista, è affondato nel porto di Bordighera dove era ormeggiato.

Il piccolo natante, che pesa meno di tre tonnellate ed è lungo circa cinque metri, ha iniziato a imbarcare acqua nel pomeriggio a causa della risacca. Stando ai primi accertamenti compiuti dal maresciallo Gianluca Ingrosso, comandante della delegazione di spiaggia, causa dell’affondamento sarebbe il posizionamento troppo basso degli ombrinali: piccoli fori presenti sullo scafo che consentono lo scarico delle acque.

L’imbarcazione, che si era adagiata sul fondale del porto, profondo circa 2,5 metri in quel punto, è stata sollevata dalla gru di uno degli operatori portuali che operano a Bordighera, e posizionata su un camion per verificare l’eventuale presenza di falle sullo scafo. Un’ipotesi, questa, piuttosto remota visto che ancora ieri il peschereccio è uscito in mare.

L’affondamento non ha causato sversamento di gasolio: il piccolo serbatoio del natante era praticamente a secco dopo l’ultima uscita.