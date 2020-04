Bordighera. Il dottore agronomo Roberto Garzoglio piange la scomparsa di Franco Rivella, storico titolare della Edil Bordighera, morto lo scorso 18 marzo. Garzoglio ha voluto omaggiare Rivella, ricordando la sua attività nel tessuto sociale cittadino, che lo ha visto protagonista negli anni Novanta.

«Franco era un mio carissimo amico, oltre che presidente della squadra di calcio famosissima degli anni ’90 “Edil Bordighera” che ha primeggiato nei tornei estivi simbolo di un’epoca che fu – scrive l’agronomo -. Con ringraziamento e commozione mi sento di dover esprimere le mie, unite a quelle dei miei compagni di squadra, più sentite condoglianze alla moglie Tita e alla figlia Romina, ricordando loro che hanno avuto un marito e un padre con personalità, determinazione, impegno e fiuto del successo, oltre naturalmente ad essere stata una persona generosa e buona di cuore come le vecchie generazioni ci hanno dimostrato di essere state. Certamente queste semplici parole scaturite dal mio profondo non potranno alleviare nessuno di noi per la scomparsa di Franco, ma spero possano indurre la cittadinanza di Bordighera ad un pensiero riconoscente per una persona stimata e passionale che ha portato Bordighera nel cuore e che non ha potuto ricevere, considerata la situazione attuale, un giusto e meritato tributo con onoranze funebri adeguate alla Sua persona».