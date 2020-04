Bordighera, lotteria benefica per aiutare famiglie in difficoltà organizzata da BordiEventi

Bordighera. L’associazione BordiEventi, di Axel Vignotto e Gianluca Gazzano, ha organizzato una lotteria benefica allo scopo di raccogliere fondi per acquistare generi alimentari da donare a chi si trova in difficoltà a causa della crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus. Sono già stati raccolti 1200 euro.

I biglietti, che possono essere acquistati con offerta minima di 2,50 euro, sono in vendita in via Roma (traversa della stazione ferroviaria) presso la Tabaccheria Non Solo Fumo e la Farmacia Centrale oppure all’interno del Mercato Corperto dalle seguenti attività: Rositano Frutta, Mirella Panetteria e Antonella e Irene Ortofrutta.

I biglietti possono essere acquistati anche online (https://www.bordieventi.it/Shop/prodotto/biglietti-pesca-di-beneficenza/)

Oltre ad aiutare chi ha bisogno, si possono vincere fantastici premi: l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà l’11 aprile in diretta sulla pagina Facebook di BordiEventi.