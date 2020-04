Bordighera, il nuovo servizio di Ponente Emergenza per sanificare locali ed ambienti

Bordighera. Appartamenti privati, locali pubblici, mezzi di trasporto. L’associazione Ponente Emergenza di Bordighera mette a disposizione un nuovo servizio destinato a tutta la popolazione. Una macchina santificante battericida, micobattericida, fungicida e virucida.

Oltre al macchinario acquistato per sanificare le ambulanze, Ponente Emergenza si è infatti dotata di un secondo mezzo destinato a tutte le persone che volessero rendere più sani ambienti domestici e locali pubblici (negozi, bar, ristoranti), così come anche auto e mezzi di trasporto in generale.

Al termine dell’intervento, verrà rilasciata una certificazione dell’avvenuta sanificazione.

Il costo del servizio è di 0,35 centesimi al metro cubo. Per informazioni contattare il presidente di Ponente Emergenza, Anna Maria Ferrara, al seguente recapito telefonico: 3289599681.