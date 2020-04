Bordighera, è lutto per la morte del noto cardiologo Giovanni Reforzo

Bordighera. E’ lutto nel mondo medico per la morte improvvisa del dottor Giovanni Reforzo, 79 anni, stimato cardiologo.

Nato a Sanremo, il medico era stato insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 2 giugno del 1994 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giovanni Reforzo aveva lavorato per molti anni presso gli ospedali di Bordighera e Imperia e in uno studio medico a Vallecrosia. Pioniere della cardiologia in provincia, ha perseguito con passione la sua “missione” medica fino a oggi, aiutando e salvando molte persone affette da malattie cardiache. Oltre alla professionalità, il dottor Reforzo viene ricordato per la sua empatia e per l’umanità che lo contraddistinguevano. Era sempre disponibile all’ascolto, a un sorriso e anche a risollevare il morale con le sue battute spiritose.

«Uomo carismatico, gran professionista, marito e padre affettuoso», lo ricorda la famiglia. Giovanni lascia la moglie Elisa, il figlio Francesco, la figlia Antonella, cinque nipoti, che ora lo piangono con il cuore colmo di dolore ma pieno di ricordi belli e indelebili.