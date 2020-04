Bordighera. Il “Coro Voci e Note sotto le Stelle” di Borghetto San Nicolò ha registrato un’emozionante versione del brano “I believe I can fly”, rivisitando la canzone di R.Kelly scritta per il film Space Jam.

La performance vede al pianoforte il maestro Stefano Primerano, la voce solista di Matteo Ercole e la direzione del soprano Claudia Sasso, che dirige, anche se a distanza, le voci dei coristi, che si sono auto-registrati sul proprio smartphone per poi creare l’insieme di voci e dare vita al coro.

“Distanti ma uniti”, nel vero senso dell’espressione. L’insieme è suggestivo e arriva al cuore. Il brano è stato dedicato a tutte le persone che in questo momento lottano contro il Covid-19, a chi soffre, a chi è lontano dai propri affetti e, in particolare, a Gianni Brignani, padre della corista Andrea, morto la scorsa settimana a 76 anni per una malattia che lo affliggeva da tempo.