Bordighera, convocata oggi pomeriggio la commissione consigliare per gli affari generali

Bordighera. Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, alle 14.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera si riunirà la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione.

Prima di dare avvio all’esame dell’ordine del giorno il sindaco Vittorio Ingenito illustrerà il quadro attuale cittadino in relazione all’emergenza Covid-19; proprio per poter approfondire nel modo più puntuale e completo tale tema i membri della Commissione hanno scelto di incontrarsi personalmente, anche in considerazione del loro non elevato numero.

Questo in piena sicurezza: ogni componente della Commissione sarà dotato di mascherina ffp2 e guanti e dovrà prendere posto nel rispetto delle distanze previste. La riunione avrà luogo a porte chiuse, in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Bordighera, con il seguente ordine del giorno.

Settore Finanziario: Comunicazione al Consiglio comunale approvazione delibera della Giunta comunale n. 21 del 12 febbraio 2020, approvazione Conto Consuntivo anno 2019, ratifica seconda variazione al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 (DGC n. 56 del 17.03.2020), ratifica terza variazione al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 (DGC n. 64 del 01.04.2020), quarta variazione al Bilancio di previsione 2020- 2021-2022.

Commercio: disciplina della Fiera delle Anime, modifiche.

Demanio Marittimo: modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime – Presa d’atto del Decreto Dirigenziale n . 8295 del 30.12.2019 recante il nulla osta regionale previsto dall’articolo 8, comma 1, lett . 8bis) della L.R. n. 13/1999 – Adeguamento del progetto alle prescrizioni regionali, disposizioni per il rilascio di concessioni suppletive della deliberazione di C.C. n. 29 del 19 aprile 2018.

Comunicazioni problematiche Rivieracqua, comunicazione su costo smaltimento rifiuti – umido.