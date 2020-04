Bordighera, arrivano gli scarrabili sul lungomare Argentina, piazza del Mercato, della Stazione, del Solettone e Città Alta

Bordighera. In merito al progetto “Pronti per ripartire”, il Comune desidera precisare che: da lunedì 20 aprile saranno posizionati, a disposizione degli stabilimenti balneari, gli scarrabili sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Kukua, Atù, Maoma e Vernier.

Il calendario dispone nella giornata del lunedì il conferimento di ingombranti; in quella del mercoledì, il conferimento del legno; il venerdì infine il conferimento del ferro.

Da lunedì 27 aprile saranno posizionati, a disposizione delle attività commerciali, gli scarrabili in piazza del Mercato, piazza della Stazione, piazza del Solettone e Città Alta.

Presso tutti gli scarrabili, sia sul lungomare sia in città, dalle 8.00 alle 12.30 sarà presente un operatore per fornire assistenza e per guidare la raccolta differenziata.