Bonus alimentare, il Comune di Vallebona: «Gli interessati possono presentare domanda entro il 30 aprile»

Vallebona. «Entro le 13 del 30 aprile gli interessati al bonus alimentare possono presentare la relativa istanza di ammissione» - fa sapere il Comune di Vallebona riguardo all’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale provocata dalla diffusione di coronavirus.

«Gli interessati dovranno perciò presentare la domanda compilando l’apposito modello (MODULO RICHIESTA 2), approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente, preferibilmente via email a comune@vallebona.info, oppure è possibile telefonare allo 0184 290572, tutti i giorni escluso il sabato dalle 9 alle 11, ove un operatore provvederà a compilare la domanda per conto dell’interessato. Gli assegnatari saranno poi contattati via email o via telefono» – sottolinea il Comune.

Il bonus alimentare è volto a integrare il reddito familiare per quanto riguarda la gestione della spesa di generi di prima necessità durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.