Aumenta il costo dello smaltimento dei rifiuti organici. Bordighera pensa a un biodigestore

Bordighera. Realizzare un biodigestore per sopperire alla mancanza di discariche e al conseguente rincaro dei prezzi per lo smaltimento dei rifiuti. E’ una delle ipotesi al vaglio dell’amministrazione comunale, annunciata dal sindaco Vittorio Ingenito nel corso della Commissione Consigliare per Affari Generali e la Programmazione che si è svolta ieri al Palazzo del Parco di Bordighera.

«C’è una preoccupazione forte in questo momento che riguarda lo smaltimento rifiuti dell’umido – ha spiegato il sindaco – Il costo è lievitato in maniera esponenziale, siamo arrivati ad un prezzo, al netto di Iva, di 205 euro a tonnellata. Solo nel gennaio 2016 il costo a tonnellata era di 115 euro. Nel 2019 si è passati a una tariffazione media di 169 euro e oggi siamo a 205 euro a tonnellata».

Il motivo? La mancanza di discariche sul territorio ligure. «Quelle che c’erano sono giunte al termine del loro ciclo di vita – ha aggiunto il sindaco -. Molte amministrazioni, negli anni, non hanno avuto visione di costruire un biodigestore che risolverebbe il problema, e oggi ci troviamo a vivere un paradosso: il costo di smaltimento dell’umido supera quello dell’indifferenziata, che è di 143 euro a tonnellata». In pratica, la raccolta differenziata che dovrebbe portare economia oltre a diminuire l’impatto ambientale dei rifiuti, costa più cara.

A fronte di questi dati, il sindaco ha riunito una task force formata da amministratori ed esperti per verificare le soluzioni da intraprendere. «Le strade quali sono? Riuscire a individuare discariche o soggetti diversi su tutto il territorio nazionale disposte a trattare il nostro rifiuto. Oppure realizzare un biodigestore – ha detto Ingenito – Abbiamo chiesto a due società importanti di prendere appuntamenti per verificare se ci sono le condizioni per farlo. Oggi sembra un’idea irrealizzabile, ma continueremo a produrre umido e continueranno ad esserci costi importanti, quindi non è detto che questo lavoro di project non possa realizzarsi».