«Aprite le reti wi-fi per far studiare i ragazzi a casa»: la solidarietà 2.0 per combattere il Coronavirus

Sanremo. Aprire la propria rete wi-fi di casa, per permettere agli studenti del piano del condominio di poter seguire le lezioni on line con una connessione migliore.

Questa l’iniziativa di “Solidarietà 2.0″, rilanciata da Genova24.it e ripresa da Riviera24.it. In queste ore, l’idea, si sta espandendo a Genova e speriamo che succeda altrettanto nella provincia di Imperia. Questa metodologia d’azione punta ad alleviare i disagi che molti alunni stanno riscontrando in questi giorni durante le sessioni di e-learning, cioè la carenza di banda con scarsa qualità di connessione.

Non tutti, infatti, si possono permettere ad oggi contratti con connessioni a grande trasmissione di dati, soprattutto se si usano gli apparecchi mobili, come cellulari o tablet, dove spesso la quantità di dati necessaria per le ore di lezione supera le modalità di contratti, costringendo ad extra costi o impossibilità ad accedere.

Per questo motivo si chiede a tutti di mettersi a disposizione per condividere l’accesso alla rete con chi ne ha bisogno. Sono diversi i metodi messi in campo e proposti dai vari gruppi territoriali: c’è chi suggerisce di aprire la rete in maniera indeterminata e invece chi propone metodi più mirati, come quello di appendere sulla cassetta della posta condominiale la richiesta di aiuto o l’offerta di rete, in modo da ottenere un aiuto riservato.

A prescindere dal come, va sottolineato come questa iniziativa risponda ad una sempre più pressante “necessità di rete”, che la letteratura filosofica e giuridica mondiale oramai tende a inserirla nell’ambito dei diritti fondamentali dell’uomo.

ARTICOLO TRATTO DA GENOVA24.IT