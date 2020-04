Anche il sindaco Luigino Dellerba alla messa pasquale ad Aurigo

Aurigo. Nella chiesa parrocchiale di Aurigo è stata celebrata dal Parroco Don Jean Pierre Vinciguerra la Messa nel giorno di Pasqua. Il servizio liturgico è stato svolto dal diacono. A causa delle restrizioni degli spostamenti imposto dalle autorità competenti per l’ emergenza sanitaria, i fedeli non hanno potuto partecipare alla funzione all’interno della Chiesa. La celebrazione è stata però trasmessa in diretta streaming su Facebook. Ha partecipato alla Messa seguendo gli accorgimenti previsti, nel rispetto delle regole emanate dal Governo il sindaco Luigino Dellerba come segno di speranza per tutta la comunità.

Al termine il Parroco ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della celebrazione e soprattutto i ragazzi del paese che hanno allestito il necessario per la trasmissione della diretta. La Celebrazione eucaristica è stata animata da un singolo componente del coro parrocchiale, il direttore Piero Ferrari, accompagnato all’organo da Giacomo Agnese, organista titolare della Parrocchia di Aurigo