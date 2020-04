Amaie Energia, Tommasini (Liguria Popolare) al Pd Sanremo: «Opposizione importante per dare equilibrio a scelte amministrative»

Sanremo. Sergio Tommasini di Liguria Popolare risponde a Marco Torre del Partito democratico sanremese:

«Sinceramente non capiamo l’uscita del segretario del Partito democratico. Che personalmente non conosco. Da una parte il segretario dovrebbe fare un distinguo e non parlare di opposizione in generale. L’opposizione è importante per dare un equilibrio alle scelte amministrative.

Amaie Energia è un braccio operativo dell’amministrazione e come tale dovrebbe seguire le linee di mandato dell’amministrazione stessa. Le nostre domande sono frutto di un auspicio: il confronto. Le domande sono tali per avere una risposta.

Liguria Popolare in queste settimane si è contraddistinta per le proprie proposte costruttive che superano alcuni steccati ideologici. Peraltro ritengo che in questo momento la politica non debba abdicare al Covid-19 perché per questo ci pensa già l’attuale Governo degli annunci a farlo esautorando spesso e volentieri il parlamento dalla scelte.

Liguria Popolare ha raccolto l’istanza di sigle sindacali e operatori ambientali riportando per iscritto alcune perplessità. Il segretario dovrebbe anche tener presente che ci sono tante realtà che dovrebbe conoscere che lavorano nel settore igiene, ambiente e rifiuti. Altre società che operano nel settore non hanno richiesto la cassa integrazione! E ci chiediamo come mai venga richiesta da Amaie Energia quando la Tari è stata pagata dai sanremesi a dicembre 2019 a copertura del 2020.

Piuttosto mi chiedo se questo improvviso attivismo del Pd cittadino sia dovuto all’imminente campagna elettorale per le prossime elezioni regionali che vede, guarda caso, come proprio candidato il presidente dell’Amaie Energia.