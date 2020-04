“Alimentazione & Sport”, il tutorial online per le scuole

Genova. Nell’ambito del progetto Stelle nello Sport, è nato, nel 2015, con il sostegno di Panarello, il filone di incontri dedicato alle scuole sul tema della sana alimentazione. Un ciclo apprezzato da insegnanti e studenti, con il coinvolgimento di numerosi istituti scolastici in tutta la Liguria.

Nel 2019, un ulteriore ampliamento con l’inserimento del programma “Alimentazione & Sport” all’interno del progetto “A Scuola di Sport” dedicato alle classi prima e seconda della Scuola Primaria.

In questo 2020 in cui gli incontri devono essere necessariamente virtuali a causa dell’emergenza coronavirus, ecco il tutorial realizzato per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado. La dottoressa Cristina Cambi illustra una serie di piccoli ma utili consigli su come e quando alimentarsi.

“Salute, Movimento e Alimentazione: tre parole chiave per vincere”. Una corretta alimentazione ci rende sportivi migliori ma soprattutto ci fa stare bene e in salute. Il cibo è il carburante per il nostro corpo ed è fondamentale per crescere, avere salute e forza (per studiare e fare sport).