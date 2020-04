Al tempo del coronavirus al via lezioni di yoga online

Genova. Al tempo del coronavirus lezioni di yoga online per adulti, bambini, terza età e donne in gravidanza, per principianti e per praticanti più esperti. Per chi ama un approccio dolce o per chi desidera una pratica dinamica. Spazio anche alle tecniche di respirazione pranayama ed alla meditazione.

CNS Libertas, per volontà del presidente regione Liguria Cav. Roberto Pizzorno, in collaborazione con Lucia Ragazzi presidente di Free Yoga leader di settore in Italia, in questo periodo di stop di allenamenti e competizioni sportive, decide di regalare ad associazioni, tecnici, atleti, affiliati la possibilità di avvicinarsi alla disciplina dello yoga.

Le lezioni yoga online sono guidate in diretta da insegnanti qualificati che possono interagire con ogni singolo studente in ogni momento della lezione e tutti possono praticare yoga, comodamente da casa, al mattino, al pomeriggio ed alla sera.