Imperia. A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule sez. prov.di Imperia nei giorni scorsi ha lanciato sui vari social, un raccolta fondi finalizzata all’acquisto di mascherine e visiere di protezione per gli operatori sanitari che lottano contro il Covid-19. «I risultati non si sono fatti attendere, tantissime persone, amici e benefattori hanno risposto alla richiesta fatta contribuendo nel giro di poco tempo a realizzare una somma, che ci ha permesso di donare agli operatori sanitari della città di Imperia n. 750 mascherine chirurgiche, n. 400 mascherine FFP2 e n. 100 visiere» – fa sapere Aido.

«Il nostro lavoro è stato ampiamente ricompensato dal lungo e spontaneo applauso ricevuto in reparto al momento della consegna e con forte emozione lo giriamo a tutti coloro che con sentimenti unanimi di condivisione alla lotta a questo brutto male hanno contribuito alla riuscita di questa idea, portando fiducia a coloro i quali stanno lavorando allo stremo delle loro forze per curare al meglio i pazienti ricoverati.

Ancora grazie a Donatella, Rita, Daniela, Emilio, Michele, Simonetta, Piero, Manlio, Paolo, Rosanna, Sergio, Flavia, Daniele, Lidia, Antonella, Graziella, Bruno, Vittorio, Loredana, Corrado, Antonio, Maria, Monica, Cinzia, Alessandro ed altri ancora. A tutti coloro che collaborano nelle nostre attività di aiuto e solidarietà. Questo è il nostro lavoro. Questa è la nostra Associazione. Questo è il nostro impegno. Donare, perché un donatore moltiplica la vita» – afferma il presidente Aido sez. Imperia, Bruno Battistin.