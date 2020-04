Addio a Paolo Berio, se ne va un pezzo di storia dell’Imperia calcio: ex portiere, dirigente e noto commerciante

Imperia. La città piange Paolo Berio, 81 anni, mancato all’ospedale di Sanremo. Conosciutissimo titolare del rinomato bar torrefazione di Oneglia “Cafè Brasil” in via Don Abbo a Oneglia, lascia la moglie Delia e le figlie Cristina, Federica e Paola.

Conosciuto col soprannome di “Cacotta” ha difeso la porta dell’Imperia calcio dal 1954 al 1960. Calcisticamente dopo la trafila nel settore giovanile dell’ U.S. Imperia ha esordito in prima squadra nella stagione 1953-1954. Dotato di grande reattività era stato tra i protagonisti della vittoria nel campionato di Promozione 1958-1959, lasciando il club di piazza d’Armi dopo aver disputato tutta la stagione successiva in Serie D.

Terminata la carriera calcistica Berio ha continuato ad essere legato strettamente ai colori neroazzurri, ricoprendo la carica di direttore sportivo nella neonata A.S. Imperia ’87 a fianco del presidente Niclo Calcagno prima, Mario Leone poi e, infine, a Pino Cipolla, compiendo un’incredibile cavalcata che ha portato il club della sua città dalla Seconda Categoria alla Serie C2.