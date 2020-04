acasaconnoi, invia a Riviera24 una foto con il tuo amico a quattro zampe

In questi giorni siamo tutti a casa, e voi come state passando il tempo con il vostro amico a quattro zampe? Momenti divertenti, coccole, situazioni nuove e qualche sorpresa.

Insieme raccontiamo come stare a casa con loro è più bello! Inviateci le vostre foto di famiglia preferite in un messaggio utilizzando Messanger della nostra pagina Facebook, provvederemo a pubblicarle in una gallery su #riviera24!

In un momento delicato come quello attuale, speriamo che queste foto possano strapparvi un sorriso e far capire che adottare un animale può migliorare le nostre vite! #andràtuttobene