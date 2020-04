A Ventimiglia falsi addetti comunali distribuiscono mascherine, l’amministrazione: «Non aprite»

Ventimiglia. «Non aprite a chi vi dice di essere venuto per portarvi mascherine». A dirlo è il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi, avvisato della presenza di un messaggio che sta circolando su whatsapp nel quale è scritto che persone incaricate dal Comune chiedono di accedere alle abitazioni per distribuire dispositivi di protezione individuale.

«L’amministrazione comunale di Ventimiglia non ha incaricato nessuno di consegnare mascherine direttamente presso le abitazioni – spiega Spinosi -. Se per caso qualcuno vi chiedesse di poter entrare in casa con questa motivazione, non aprite e chiamate immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112».