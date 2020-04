A Sanremo nasce il “Movimento Imprese Italiane”, l’intervista in diretta ai fondatori

Sanremo. «Lo Stato ci ha abbandonato». E’ questo l’idem sentire che ha riunito imprenditori locali, professionisti, artigiani, insomma tutto il mondo dei piccoli commercianti e delle piccole partite Iva in quello che è (per ora) un gruppo Facebook. Gruppo che, oltre ad essere assolutamente apolitico, in meno di una settimana, ha già 3500 iscritti e si chiama “Movimento Imprese Italiane”.

I suoi fondatori sono Maurizio Pinto e Alessio Graglia, due noti commercianti matuziani che oggi abbiamo intervistato in diretta sulla nostra pagina social e messo anche a confronto con gli utenti.

Sostanzialmente il neonato movimento, che comunque ha già il sostegno di noti commercianti sanremesi e non solo, chiede allo Stato aiuti per poter ripartire a lavorare senza dover chiudere dopo un mese dall’inizio della Fase 2.

Lo fa proponendo l’erogazione a fondo perduto di liquidità ed altre iniziative contenute in una sorta di manifesto programmatico in sei punti, del quale si è ampiamente discusso nel corso dell’intervista.