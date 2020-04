Sanremo. A Sanremo è arrivata Work Agency, prima agenzia per il lavoro della città, con sede a Milano e più di cinquanta sportelli in tutta Italia.

A chi si rivolge principalmente Work Agency? Ad aziende e lavoratori. La prima categoria può usufruire di numerosi servizi come: ricerca, selezione e somministrazione di nuovo personale, somministrazione di persone proposte e selezionate dall’azienda stessa, formazione generale del personale e consulenza strategica nell’assunzione dei dipendenti in modo flessibile e nella gestione delle risorse umane.

Nonostante il difficile momento causato dall’emergenza coronavirus, il mercato del lavoro non si è fermato, infatti la Work Agency ha lavorato con impegno, ricercando nuovo personale sanitario da inserire nelle strutture ospedaliere di tutto il Paese.

Non solo medici, infermieri e operatori sanitari, infatti l’agenzia dispone di numerose figure professionali tra le più ricercate al momento da inserire in supermercati, produzione alimentare, case di cura, sanificazione e servizi di consegna a domicilio.

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego Work Agency ti offre nuove opportunità lavorative, il tutto accompagnato da percorsi di formazione per lo sviluppo professionale. Inoltre a tua disposizione c’è la pagina Facebook di Work Agency su cui potrai dare un’occhiata alle posizioni aperte e candidarti!

Vuoi saperne di più? Richiedi un appuntamento telefonico con un consulente della Work Agency, quando il lockdown sarà terminato sarà possibile fissare appuntamenti presso le sedi dell’agenzia e consegnare il proprio curriculum.

La filiale sanremese di Work Agency opera in provincia di Imperia e in tutta la Liguria ed è situata in via Capitan Pesante 19, in centro e a pochi passi dal lungomare della Città dei Fiori.

Per informazioni: telefono 0184 638669, mail sanremo@work-agency.it, Facebook Work Agency: Agenzia per il Lavoro – Liguria.