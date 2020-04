Sanremo. Il coronavirus non ha risparmiato le suore. Cinque di loro, tutte anziane appartenenti alla congregazione delle Figlie della Sapienza di Sanremo, sono morte nei giorni scorsi per infezione da Covid-19, unita a patologie pregresse. Hanno perso la vita suor Lorenza, suor Ernesta, suor Eugenia, suor Ines e suor Giuliana. Erano tutte domiciliate presso l’Istituto Sedes, un’ex scuola ora adibita a casa di riposo per religiose.

Altre cinque consorelle sono in ospedale, tutte ricoverate per il virus cinese: tre di loro si trovano in condizioni molto serie e lottano tra la vita e la morte.

Suor Giuliana



Suor Lorenza